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Анастасия Волочкова назвала Камилу Валиеву человеком года

Анастасия Волочкова назвала Камилу Валиеву человеком года
Камила Валиева
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Заслуженная артистка РФ, танцовщица Анастасия Волочкова назвала российскую фигуристку Камилу Валиеву человеком года.

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительного результата допинг-пробы. Она сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года.

«Я фанат фигурного катания и могу сказать, что Камила Валиева для меня — человек года и лидер спорта. Она очень светлый и упорный человек. Я очень рада, что ей помогли шоу, в которых она участвовала. Это давало ей возможность выходить на лёд и быть внутри творчества. Я считаю, что она — великий человек», — приводит слова Волочковой «Матч ТВ».

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