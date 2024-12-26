Евгений Семененко ответил, будет ли бороться за право поехать на Олимпийские игры — 2026

Двукратный чемпион России Евгений Семененко ответил, будет ли бороться за право поехать на Олимпийские игры, которые состоятся в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

— Чувствуете в себе силы: моральные и физические, чтобы бороться за право поехать на отбор к ОИ?

— Думаю, каждый спортсмен, кто был на чемпионате России, хотел бы поехать на отбор и будет бороться за это право, — приводит слова Семененко «Матч ТВ».

Напомним, на прошедшем недавно чемпионате России в одиночном мужском катании Семененко замкнул тройку сильнейших (281,65). Победу одержал Владислав Дикиджи с результатом 297,10. Вторым стал Глеб Лутфуллин (283,02).

Во время этих соревнований стало известно, что, по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU), российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к ОИ-2026. Он пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).