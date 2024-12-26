Илья Авербух объяснил 409 штрафов за нарушения ПДД в 2024 году

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил тот факт, что, по информации Postnews, за 2024 году ему пришло 409 штрафов от Госавтоинспекции на сумму 428,5 тыс. рублей.

Источник сообщал, что 13 из этих штрафов на 47 тыс. руб. не оплачены Авербухом до сих пор. Чаще всего за последний год его ловили на превышении скорости (294 раза), несоблюдении требований знаков или разметки (50 раз) и неуплате парковки (26 раз). Дважды Авербух якобы был пойман при проезде на красный свет.

«На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине. Конечно, когда ты едешь по шесть-семь часов за рулём, то какие-то штрафы прилетают. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».