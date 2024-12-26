Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух объяснил 409 штрафов за нарушения ПДД в 2024 году

Илья Авербух объяснил 409 штрафов за нарушения ПДД в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил тот факт, что, по информации Postnews, за 2024 году ему пришло 409 штрафов от Госавтоинспекции на сумму 428,5 тыс. рублей.

Источник сообщал, что 13 из этих штрафов на 47 тыс. руб. не оплачены Авербухом до сих пор. Чаще всего за последний год его ловили на превышении скорости (294 раза), несоблюдении требований знаков или разметки (50 раз) и неуплате парковки (26 раз). Дважды Авербух якобы был пойман при проезде на красный свет.

«На меня оформлено четыре машины, поэтому суммарно штрафы приходят и за другие авто. И там львиная доля парковочных, плюс во время гастролей проезжаю около 80% городов на машине. Конечно, когда ты едешь по шесть-семь часов за рулём, то какие-то штрафы прилетают. Это точно не уличные гонки. Это исключительно трассовая история. В Москве такого нет. Только если ездишь в другой город», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Авербух и Загитова вошли в рейтинг спортсменов с наибольшим количеством нарушений ПДД
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android