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Тарасова: Дикиджи абсолютно заслуженно стал прорывом года!

Тарасова: Дикиджи абсолютно заслуженно стал прорывом года!
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе чемпиона России — 2025 Владислава Дикиджи в рейтинге «Чемпионата» «Прорыв сезона-2024 в фигурном катании».

«Дикиджи абсолютно заслуженно стал прорывом года! Не могло быть сомнений, что будет кто-то другой», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в одиночном мужском катании Владислав Дикиджи одержал уверенную победу с результатом 297,10. Вторым стал Глеб Лутфуллин (283,02). Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).

В феврале Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назовёт имя фигуриста, который отправится на квалификационный турнир для участия в Олимпийских играх-2026.

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