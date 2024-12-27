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«Надеюсь, ситуация изменится». Тарасова — о главном разочаровании года в фигурном катании

«Надеюсь, ситуация изменится». Тарасова — о главном разочаровании года в фигурном катании
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала главное разочарование уходящего года в фигурном катании.

«Главное разочарование этого года — что мы не выступаем на чемпионатах Европы и мира. Мы бы там не просто выступали, а выигрывали бы. Будем надеяться, что ситуация изменится», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, во время чемпионата России по фигурному катанию — 2025 стало известно, что по решению Международного союза конькобежного спорта (ISU) российские фигуристы допущены на квалификационный турнир к Олимпийским играм — 2026. Он пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

При этом допуск до остальных международных турниров атлеты из России до сих пор не получили.

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