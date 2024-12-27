Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выбрала фигуристку от России для участия в отборе к Олимпийским играм — 2026. Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

«Мне в этом году среди наших одиночниц понравилась Аделия Петросян, она обладает неплохой техникой и хорошо выполняет программы. Спортсменка достаточно ярко выглядит на льду, и программы у неё, по крайней мере, явно выделяются по отношению к остальным фигуристкам. Если оценивать её соперниц на недавнем чемпионате России, то Аделия сейчас является явной фавориткой на участие в отборочном соревновании к Олимпийским играм 2026 года. Но мне трудно оценить её шансы завоевать путёвку на Олимпиаду, потому что я не видела уровень выступлений её зарубежных соперниц», – приводит слова Родниной «РИА Новости».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.