Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Роднина выбрала фигуристку от России для участия в отборе к Олимпийским играм — 2026

Ирина Роднина выбрала фигуристку от России для участия в отборе к Олимпийским играм — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выбрала фигуристку от России для участия в отборе к Олимпийским играм — 2026. Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).

«Мне в этом году среди наших одиночниц понравилась Аделия Петросян, она обладает неплохой техникой и хорошо выполняет программы. Спортсменка достаточно ярко выглядит на льду, и программы у неё, по крайней мере, явно выделяются по отношению к остальным фигуристкам. Если оценивать её соперниц на недавнем чемпионате России, то Аделия сейчас является явной фавориткой на участие в отборочном соревновании к Олимпийским играм 2026 года. Но мне трудно оценить её шансы завоевать путёвку на Олимпиаду, потому что я не видела уровень выступлений её зарубежных соперниц», – приводит слова Родниной «РИА Новости».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.

Материалы по теме
Евгений Семененко ответил, будет ли бороться за право поехать на Олимпийские игры — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android