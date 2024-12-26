Гербольдт — о Степановой/Букине: для меня они оставались и остаются фаворитами

Тренер Катарина Гербольдт высказалась о выступлении пары Александра Степанова и Иван Букин на чемпионате России 2025 в Омске.

«В танцах для меня всё очевидно, я всегда была фанатом пары Степанова/Букин. Они для меня оставались и остаются фаворитами. Остальные пока проигрывают в мастерстве, матёрости.

Смотришь на ребят и понимаешь, что на сегодняшний день они — лучше всех. Сразу видна уверенность в себе, качество каждого элемента, стать. Это скатанная пара, которая с закрытыми глазами друг друга сможет найти на льду. Много хороших, молодых ребят, но, к сожалению, пока, на мой взгляд, они слабее Александры и Ивана», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее на чемпионате России — 2025 Степанова и Букин стали четырёхкратными чемпионами страны.