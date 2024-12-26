Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гербольдт — о Хаврониной и Нарижном: не знаю, чего не хватает, но не цепляют

Гербольдт — о Хаврониной и Нарижном: не знаю, чего не хватает, но не цепляют
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением о выступлении молодых дуэтов на чемпионате России — 2025 в Омске.

«Вау-эффекта не было. Сильного отпечатка не оставила программа ни одного другого дуэта, не прочувствовала и столь сильную внутреннюю энергетику ни у кого. На сегодняшний день, по крайней мере, это так.

Сложно сказать, как справедливо распределить призовые места. Касаемо очереди, много говорят, что этот фактор присутствует. Мне нравится пара Кагановская/Некрасов, но всё-таки им пока не хватает взрослого катания. Они очень яркие, особенно Василиса, приятно за ними следить. О них много говорили, но для меня большим открытием стал их номер на турнире шоу-программ. Настолько ярко выступили, что сразу посмотрела на ребят другими глазами.

Если говорить про Хавронину и Нарижного, признаюсь честно — не могу назвать себя поклонником этого дуэта. Не знаю, чего мне не хватает. Но не цепляют», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее на чемпионате России — 2025 Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли третье место, уступив серебряным призёрам Худайбердиевой/Базину меньше балла. Победителями с большим отрывом стали Александра Степанова и Иван Букин.

Материалы по теме
«Отбор будет жёстким, нужна уверенность, что поедут лучшие». Гербольдт — о ЧР в Омске
Эксклюзив
«Отбор будет жёстким, нужна уверенность, что поедут лучшие». Гербольдт — о ЧР в Омске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android