Гербольдт — о Хаврониной и Нарижном: не знаю, чего не хватает, но не цепляют

Тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением о выступлении молодых дуэтов на чемпионате России — 2025 в Омске.

«Вау-эффекта не было. Сильного отпечатка не оставила программа ни одного другого дуэта, не прочувствовала и столь сильную внутреннюю энергетику ни у кого. На сегодняшний день, по крайней мере, это так.

Сложно сказать, как справедливо распределить призовые места. Касаемо очереди, много говорят, что этот фактор присутствует. Мне нравится пара Кагановская/Некрасов, но всё-таки им пока не хватает взрослого катания. Они очень яркие, особенно Василиса, приятно за ними следить. О них много говорили, но для меня большим открытием стал их номер на турнире шоу-программ. Настолько ярко выступили, что сразу посмотрела на ребят другими глазами.

Если говорить про Хавронину и Нарижного, признаюсь честно — не могу назвать себя поклонником этого дуэта. Не знаю, чего мне не хватает. Но не цепляют», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее на чемпионате России — 2025 Ирина Хавронина и Девид Нарижный заняли третье место, уступив серебряным призёрам Худайбердиевой/Базину меньше балла. Победителями с большим отрывом стали Александра Степанова и Иван Букин.