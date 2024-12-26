«Она сейчас фаворит любых соревнований». Гербольдт ярко высказалась об Аделии Петросян

Тренер Катарина Гербольдт ярко высказалась о победе фигуристки Аделии Петросян, тренирующейся в группе Этери Тутберидзе, на чемпионате России — 2025.

— У девушек первое место заняла Аделия Петросян. Для вас это был ожидаемый исход?

— Мне кажется, мало кто сомневался в подобном развитии событий. Об этом все говорили и, на мой взгляд, она фаворит сейчас любых соревнований. Не вижу для неё соперницы такого же уровня, чтобы Аделия всерьёз могла переживать, что её кто-то обойдёт.

— Насколько сложно настраиваться психологически, когда понимаешь, что вокруг тебя нет никого? Где находить мотивацию?

– Это всё индивидуально. Кому-то нужен прямой соперник, кого-то движет напряжённая конкуренция. А кому-то комфортно выступать заранее, понимая, что ты — лучший. Не то чтобы любой прокат приведёт к победе, но ощущаешь определённую свободу, понимаешь, что есть право на ошибку, нет давления. Есть спортсмены, кому в таких условиях кататься проще. А кому-то нужен спарринг партнёр, чтобы держать себя в тонусе и совершенствоваться. Вопрос к психологии, — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.