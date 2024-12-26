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Гербольдт — о Садковой: она скорее юниорка, ребёнок. Восприятие детское

Гербольдт — о Садковой: она скорее юниорка, ребёнок. Восприятие детское
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Тренер Катарина Гербольдт высказалась о выступлении на чемпионате России — 2025 фигуристки Дарьи Садковой, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе. По итогам соревнований Садкова стала серебряным призёром.

«Если говорить про Садкову, то за ней интересно наблюдать. Но всё-таки для меня она пока скорее юниорка. Ребёнок. Катается достаточно выразительно, но восприятие пока детское. К тому же сложно прогнозировать будущее, как Дарья сможет преодолеть сложности в процессе взросления, физиологических изменений в организме. Но на сегодняшний день она интересная и запоминающаяся. Врывается в элиту российского фигурного катания. Будем следить и надеяться, что она сохранит свои прыжки на будущие сезоны», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На ЧР-2025 в Омске Садкова исполнила в произвольной программе два чистых четверных прыжка.

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