Гербольдт: Софья Муравьёва — яркая представительница настоящего женского одиночного

Тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением о выступлении на чемпионате России — 2025 в Омске серебряного призёра национального первенства прошлого года, фигуристки из академии «Ангелы Плющенко» Софьи Муравьёвой.

«Всегда обидно видеть, как более взрослые спортсмены проигрывают юным фигуристам. Кататься во взрослом возрасте сложнее, сама проходила через этот путь, когда тебя начинают обгонять дети. Психологически это тяжело воспринимать.

Но Софья в любом случае в деле, она в борьбе, продолжает кататься. У неё есть мотивация продолжать заниматься спортом. По Муравьёвой точно можно сказать, что мы видим взрослое осознанное катание.

Горбачёву я бы отнесла к юным спортсменкам, а вот Муравьёва — яркая представительница настоящего женского одиночного. Она очень выразительная, женственная. Мне такое катание импонирует больше», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На ЧР-2025 в Омске Муравьёва заняла четвёртое место, проиграв Алине Горбачёвой, ставшей бронзовым призёром соревнований, 0,02 балла.