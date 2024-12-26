Тренер Катарина Гербольдт заявила, что ей приятнее смотреть на катание зрелых девушек, нежели молодых. В качестве примера она привела выступление на чемпионате России — 2025 в Омске 19-летней Анны Фроловой.

«У Фроловой хороший сезон, не следила за каждым её стартом, но всё время была на слуху, с медалями. Она немного старше своих соперниц, и в 19 лет кататься сложнее. Сложнее выполнять прыжковые элементы, докатывать программу. Не знаю, правильно или нет, что у таких спортсменок мало шансов проявить себя, но, с другой стороны, — это спорт. Никого не интересует, кому сколько лет, кому труднее и кому легче. Но мне нравится больше женское катание.

Ничуть не принижаю достоинство и мастерство наших девчонок, наших лидеров. И всё-таки для меня ближе катание зрелых девушек, за ним приятнее смотреть. Понятное дело, что юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Они берут своей техникой. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Фролова на ЧР-2025 заняла шестое место. После короткой программы она замыкала тройку лидеров.