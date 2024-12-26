Гербольдт — об Акатьевой: для меня она вылетела из топа. Недостаточно того, что есть

Тренер Катарина Гербольдт высказалась о возвращении фигуристки Софьи Акатьевой, тренирующейся в группе Этери Тутберидзе, на чемпионат России — 2025. Там она заняла пятое место. Напомним, Софья является победительницей национального первенства 2023 года.

«Для меня она из топа вылетела. Значит, недостаточно пока того, что у неё есть. И всё-таки девочка не сдаётся, хочет доказать, что мы о ней ещё услышим. И это тоже достойно внимания и восторга. Приятно видеть, что человек находит в себе силы и, даже понимая, что уже не на том уровне, на котором была, хочет выступать. Работает и стремиться развиваться», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.