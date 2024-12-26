Гербольдт назвала победу Дикиджи на чемпионате России-2025 очень неожиданной

Тренер Катарина Гербольдт в интервью поделилась мнением о мужском одиночном катании на чемпионате России 2025 в Омске.

– В мужском одиночном катании победа Владислава Дикиджи была логична? Учитывая результаты двух последних сезонов.

– Для меня всё-таки была неожиданностью его победа. Я склонялась к тому, что первое место займут Марк Кондратюк или Евгений Семененко. Видела, что они между собой будут разыгрывать первое место. Но карты легли по-другому. Мне жалко, что Семененко, что Кондратюка. Ребята четыре года жили в ожидании того, что нам дадут когда-нибудь возможность выступать на международной арене, грезили мечтой попасть на Олимпиаду.

И вот вроде бы эта мечта настолько близко, но, к сожалению, ни у одного, ни у другого не получилось показать два чистых проката. У каждого были ошибки, хорошим можно назвать только один прокат. Наверняка они были хорошо готовы к этому чемпионату России, но не выдержали этот эмоциональный накал. Молодым в этом плане попроще выступать, когда от тебя никто ничего не ждёт нет такого давления. Выступишь хорошо – здорово. Не получится – ничего страшного. А ребята с именем и со статусом, с победным прошлым – с них спрос другой, — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На ЧР-2025 Владислав Дикиджи впервые в карьере чемпионом страны.