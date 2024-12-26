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«И близко не брала его в расчёт». Гербольдт удивилась серебру Лутфуллина на ЧР-2025

«И близко не брала его в расчёт». Гербольдт удивилась серебру Лутфуллина на ЧР-2025
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Тренер Катарина Гербольдт в интервью заявила, что удивилась серебряной медали фигуриста Глеба Лутфуллина, тренирующегося в группе Алексея Мишина, на чемпионате России 2025 года в Омске.

— Главная сенсация — это второе место Глеба Лутфуллина? Мало кто ожидал его увидеть в призовой тройке.
— Я точно не ожидала. Даже и близко не брала его в расчёт. Глеб был хорошо готов, не чувствовал большого давления на себя за результат. Его задачей было выйти и показать всё, что он знает и умеет, не более того. И это принесло результат, — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Отметим, что до ЧР-2025 наилучшим результатом Лутфуллина на национальном первенстве было седьмое место.

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