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Катарина Гербольдт: чувствуется, что у Мишиной и Галлямова соперников почти нет

Катарина Гербольдт: чувствуется, что у Мишиной и Галлямова соперников почти нет
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Тренер Катарина Гербольдт прокомментировала доминирование чемпионов мира, Европы и России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в российском парном катании.

«Не знаю, чего ребятам не хватает конкретно, но результаты говорят однозначно о превосходстве Мишиной и Галлямова. И по оценкам, и по стабильности. Чувствуется, что у них соперников практически нет.

Кому что мешает — вопрос индивидуальный. Психология вообще очень сложная история. У каждого всегда свои причины. Причём, как бы ни звучало банально, но главный соперник чаще всего — ты сам. Настроить или, наоборот, себя чересчур накрутить можешь только ты сам. Понятное дело, что Александра с Дмитрием не могут не думать про Мишину и Галлямова.

Они основные конкуренты, главная задача — обыграть именно их. Даже не столько стать чемпионами России, а обойти Анастасию и Александру. Не буду уверять что причина именно в этом, но как фактор наверняка стóит подобные психологические аспекты учитывать», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На чемпионате России — 2025 в Омске первое место с большим преимуществом в баллах заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Вторыми стали их главные соперники — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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