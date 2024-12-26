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«Все надеялись, но уже не сильно верили». Гербольдт высказалась о допуске до Олимпиады

«Все надеялись, но уже не сильно верили». Гербольдт высказалась о допуске до Олимпиады
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Тренер Катарина Гербольдт поделилась мнением о допуске представителей России и Белоруссии в нейтральном статусе до олимпийской квалификации в фигурном катании.

«Мы все очень надеялись на допуск, но уже не так в него верили. Конечно, это большая радость, большое событие для нашего вида спорта. Своеобразный толчок в мотивации, бонус для наших спортсменов. Особенно для тех, кто продолжает кататься с прошлой Олимпиады. Восхищаюсь ребятами, которые находили в себе мотивацию и силы продолжать тренироваться, когда было непонятно, что будет дальше. Непонятно — к чему стремиться? Когда ты привык, что каждый год отправляешься на чемпионат Европы, чемпионат мира, а здесь у тебя только российские старты, — мне было бы трудно черпать мотивацию.

Тем не менее они верили, ждали — и вот дождались. Рада за всех. Такой веры в своё светлое будущее можно пожелать каждому. Огромное счастье как для тех, кто выступает на высшем уровне сейчас, так на самом деле и для юных фигуристов. Когда приводят детей в секции, родители задаются вопросом: ради чего это всё? Какое будущее? Оно было размытым и непонятным, никто не мог дать чёткого ответа. Сейчас эти ответы появляются. Есть свет в конце тоннеля», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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