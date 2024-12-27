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Гербольдт – об олимпийском отборе: нужно быть уверенными что отправляем лучших

Гербольдт – об олимпийском отборе: нужно быть уверенными что отправляем лучших
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Тренер Катарина Гербольдт высказалась о процедуре отбора кандидатов для участия в олимпийской квалификации.

«Отбор будет жёстким. Иначе не скажешь. Нужно быть уверенными что мы отправляем лучших из лучших. Я не раз говорила в своих интервью у нас в каждом виде катаются лучшие из лучших. Так что есть из кого выбирать. Конкуренция делает нас сильнее. Несмотря на долгую изоляцию общий уровень российского фигурного катания не упал, а где-то даже и вырос.

Решать будет федерация, это их работа и им виднее как лучше поступить. Любая наша четвёрка если брать из числа тех спортсменов кто попал в призовую тройку на ЧР будет достойна ехать на Олимпиаду и сможет там достойно выступить», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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