Гербольдт – об олимпийском отборе: нужно быть уверенными что отправляем лучших

Тренер Катарина Гербольдт высказалась о процедуре отбора кандидатов для участия в олимпийской квалификации.

«Отбор будет жёстким. Иначе не скажешь. Нужно быть уверенными что мы отправляем лучших из лучших. Я не раз говорила в своих интервью у нас в каждом виде катаются лучшие из лучших. Так что есть из кого выбирать. Конкуренция делает нас сильнее. Несмотря на долгую изоляцию общий уровень российского фигурного катания не упал, а где-то даже и вырос.

Решать будет федерация, это их работа и им виднее как лучше поступить. Любая наша четвёрка если брать из числа тех спортсменов кто попал в призовую тройку на ЧР будет достойна ехать на Олимпиаду и сможет там достойно выступить», — рассказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.