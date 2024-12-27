Худайбердиева — о результатах ЧР-2025: мы были готовы к пятому месту

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, прокомментировала итоги чемпионата России — 2025. Дуэт занял второе место, выиграв у замыкающих тройку Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного менее балла.

«Опустошение. Но удовлетворительное. Невозможно было предсказать результаты турнира. Мы были готовы и к пятому месту. С чего вдруг такие мысли? Опыт Гран-при и настроения за пределами льда были понятны нам. У нас сильные дуэты в стране: что опытные, что новоделы. Баллы зависят не от нас, потому что не мы их себе ставим или заказываем. Мы ехали кататься, а результат был не важен. В танцах на льду всё возможно, мы были готовы к любому исходу», — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».

Напомним, по итогам соревнований на чемпионате России первое место заняли фигуристы Александра Степанова и Иван Букин. Танцевальный дуэт набрал в сумме программ 215,96 балла. Это их четвёртое золото в карьере.