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Тренер Дикиджи заявил о желании конкурировать с Тутберидзе в женском одиночном катании

Тренер Дикиджи заявил о желании конкурировать с Тутберидзе в женском одиночном катании
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Олег Татауров, тренирующий действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, заявил, что в ближайшем будущем готов конкурировать в женском одиночном катании с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, чьи ученицы выигрывают чемпионат России 10 сезонов подряд.

«Почему бы и нет? Я пытаюсь это сделать, но, к сожалению, пока не получается. Если б я этого не пробовал, то не считал бы, что это возможно. Надо же всегда догонять. В начале и в мальчиках мы были слабенькими. Но это нормальный процесс жизни. У меня нет цели опередить тренера. Есть задача подготовить своего ученика, чтобы он стал лучшим. А соперничество с тренерами отсутствует», — приводит слова Татаурова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Владислав впервые в карьере занял на ЧР первое место, вторым стал Глеб Лутфуллин, на третьем месте – Евгений Семененко. Ранее Дикиджи становился вторым на чемпионате России – 2024 в Челябинске.

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