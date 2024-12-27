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Савосин объяснил, почему решил катать программу под «Челентано» второй год подряд

Савосин объяснил, почему решил катать программу под «Челентано» второй год подряд
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Вице-чемпион мира среди юниоров фигурист Роман Савосин объяснил, почему решил оставить свою программу под хиты Андриано Челентано на второй сезон. На контрольных прокатах в начале сезона он презентовал новую постановку под один из концертов Сергея Рахманинова, но уже к следующим стартам отказался от этой идеи.

«Рахманинов — это особенная история. Под эту музыку желательно сразу кататься максимально качественно, иначе она просто перестаёт «звучать». В общем, всё взвесив, я понял, что работы над этой программой слишком много и можно банально не успеть довести постановку до ума. Но главное — я постоянно чувствовал, что мне не хватает эмоций, которые я получал от произвольной программы в прошлом сезоне. Вот мы и приняли решение вернуться к прошлогодней постановке. Ну и потом я же читаю комментарии. На самом деле мы с тренерами с самого начала были не против оставить эту программу, но почему-то думали, что зрители не захотят видеть её в моём исполнении второй год подряд», — приводит слова Савосина «RT на русском».

По итогам прошедшего недавно чемпионата России Савосин занял 10-е место.

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