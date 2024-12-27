Владислав Дикиджи объяснил, почему не может перенести свои танцы из TikTok на лёд

Чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи ответил, почему не может перенести свои танцы из TikTok, где на него подписаны более 800 тысяч человек, на лёд. Напомним, одной из главных проблем Дикиджи называет отсутствие должной пластики и хореографии в его программах.

«Я начал снимать тиктоки примерно год назад. В прошлом году, после этапа Гран-при в Казани, зацепились с Гришей Фёдоровым, и я ему в шутку сказал: «А давай, если чисто откатаем, в конце станцуем? – Ну, давай». Так всё и закрутилось. Обычно бывает так: что-то попалось в рекомендациях, и, если танец прикольный, я его разучиваю. Чаще всего танцую прямо рядом со льдом. Если сложный танец, нужно время, чтобы адаптироваться под эти движения.

Танцую в стиле хип-хоп, но хочу попробовать ещё контемп. Мне он очень нравится, но пока не могу найти подходящий танец. Снимать что-то слабенькое не хочу, обычно я листаю видосики в ленте и ищу такое, что западёт в душу. Тогда и учить легко, и результат получается классный.

Конечно, меня миллион раз спрашивали, почему я не перенесу эти движения на лёд. Это непросто, всё-таки хип-хоп – не совсем про фигурное катание. И на льду я слишком переживаю, чтобы такое исполнять. Если научусь расслабляться, можно будет показать что-то такое в программе. Но пока на льду я – Влад Дикиджи, а в TikTok у меня другой ник. И это два разных человека», — сказал Дикиджи.

Напомним, ранее на чемпионате России Дикиджи одержал уверенную победу с результатом 297,10. Вторым стал Глеб Лутфуллин (283,02). Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).