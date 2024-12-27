Авербух, Ягудин, Лутфуллин и Фролова поучаствуют в шоу на фестивале Winter Fest в Самаре

В Самаре 28 декабря состоится фестиваль Winter Fest с участием звёзд фигурного катания и олимпийских чемпионов.

Мероприятие состоится на катке на площади Куйбышева. Праздник начнётся в 11:30 с сеанса катания.

В 13:00 состоится лекция, а в 15:00 гости праздника смогут принять участие в мастер-классе по фигурному катанию с Ильёй Авербухом. Участники попробуют себя в выполнении базовых элементов, поработают над техникой и получат ценный опыт взаимодействия с признанным мастером фигурного катания.

Кульминацией дня станет яркое ледовое шоу в 17:20, в котором примут участие заслуженный мастер спорта Илья Авербух и ледовый балет «Ледовая Симфония» под руководством Анастасии Игнатьевой, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, серебряный призёр чемпионата России — 2025 Глеб Лутфуллин, серебряный призёр Спартакиады, двукратный победитель Гран-при Анна Фролова, победители и призёры Гран-при, артисты мировых ледовых шоу Арина Вакуленко и Андрей Багин, заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков, ледовый акробат Дмитрий Новиков.