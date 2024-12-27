«Повезло, что мы катаемся за Россию». Козловский — об отстранении от международных стартов

Чемпион Европы 2020 года в парном катании Дмитрий Козловский высказался об отсутствии международных соревнований.

«Так или иначе, нам повезло, что мы катаемся именно за Россию — наша федерация, наша система очень цельная и очень независимая, самодостаточная, в отличие от многих других федераций. Я думаю, что ни одна бы страна не выдержала подобного отстранения в том формате, в котором его выдержала и продолжает выдерживать Россия», — приводит слова Козловского ТАСС.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали на чемпионате России вторыми, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заняли третье место. Чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.