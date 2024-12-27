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Бойкова: в последний год у Москвиной моя психика уже не выдерживала

Бойкова: в последний год у Москвиной моя психика уже не выдерживала
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала переход от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Мы работаем с лучшим тренерским штабом в мире — это главное. В последний год у Тамары Николаевны моя психика уже не выдерживала, честно. Это было тяжело. Подробностей я рассказывать не хочу, это было бы неэтично», — приводит слова Бойковой ТАСС.

Напомним, Бойкова и Козловский перешли из группы Москвиной к Тутберидзе в мае 2023 года. Пара выиграла чемпионат Европы (2020), завоевала бронзу чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года Бойкова и Козловский заняли четвёртое место.

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