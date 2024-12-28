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Семененко рассказал, кто стал хореографом его нового показательного под k-pop

Семененко рассказал, кто стал хореографом его нового показательного под k-pop
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Двукратный чемпион России Евгений Семененко рассказал, кто стал хореографом его нового показательного под k-pop, который он презентовал на показательных выступлениях после чемпионата России — 2025. В качестве музыкальной основы Семененко выбрал трек Yeonjun – GGUM. В номере также были задействованы танцоры на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

– Кто ставил номер и сколько ушло времени на работу с хореографом? Программа смотрится на вас так органично, будто ты сам её и сделал.
— Работа шла коллективно. Основным постановщиком номера является Никита Михайлов. Я и Алексей Николаевич тоже предлагали свои идеи и фишки в процессе постановки. И я с теплотой вспоминаю моменты создания программы, это было весело, и идеи рождались одна за другой (улыбается).

В один момент Алексей Николаевич предложил включить в номер классическую музыку, после чего мы с Никитой Михайловым предложили пригласить танцевальную пару и красиво, и с юмором преподнести эту часть программы. Мне кажется, получилось здорово.

Постановка номера заняла примерно один-два дня, плюс ушло ещё полтора часа утром в день показательных выступлений, чтобы прогнать номер вместе с Соней и Даней, — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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