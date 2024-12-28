Леонтьева и Горелкин объяснили сюжет показательного с Семененко на ЧР-2025

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, объяснили сюжет совместного показательного номера с двукратным чемпионом России Евгением Семененко, который они презентовали на прошедшем недавно национальном первенстве.

– Какие роли были у вас в этом номере?

Даниил. Мы втроём обсуждали концепцию номера. Женя – чиловый парень, он танцует, наслаждается музыкой, видит грустную Соню…

Софья. Я сижу и плачу.

Даниил. Он видит её и даёт ей жвачку, сам трек называется GGUM – «Жвачка». С этой жвачкой она начинает чувствовать музыку, как Женя. Они находятся на одном вайбе, и тут прихожу я.

Софья. Даня играет роль интеллигентного парня, который танцует классику, показывает прилежного и сдержанного мужчину.

Даниил. Да, балет и ничего более. Мы начинаем спорить с Женей, выяснять, какой стиль лучше, и приглашаем Соню нас рассудить. В итоге Соня выбирает Женю, я расстраиваюсь…

Софья. Но я даю Дане жвачку…

Даниил. И мы начинаем чувствовать музыку все вместе и устраиваем дикий тусич, — сказали Леонтьева и Горелкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.