Семененко ответил, будет ли повторять совместный номер с Леонтьевой и Горелкиным

Двукратный чемпион России Евгений Семененко ответил, будет ли повторять новый показательный номер под k-pop, который он презентовал на показательных выступлениях после чемпионата России — 2025. В качестве музыкальной основы Семененко выбрал трек Yeonjun – GGUM. В номере также были задействованы танцоры на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

– Ознакомился ли уже с реакцией на номер, в частности, в иностранном сообществе?

– Да, очень радует, что такому большому количеству людей номер понравился.

– Будете ли исполнять этот номер где-то ещё или это была разовая акция для Омска?

– Если публике нравится – надо исполнять! — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.