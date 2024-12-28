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Бойкова и Козловский неоднозначно ответили на вопрос, будут ли кататься до следующих ОИ

Бойкова и Козловский неоднозначно ответили на вопрос, будут ли кататься до следующих ОИ
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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, неоднозначно ответили на вопрос, готовы ли они кататься до следующих Олимпийских игр. 20 декабря стало известно, что по решению Международного союза конькобежцев (МОК) российские фигуристы допущены до Игр-2026 в Милане. Однако для них предоставлено лишь по одной квоте в каждой из дисциплин.

«Если продолжать, то кататься нужно до Олимпийских игр, — сказал Козловский. — В противном случае смысла мало, но кто даёт гарантии, что в 2030 году не сложится аналогичная сегодняшней ситуация? Что нас допустят? Или, возможно, нам опять дадут одну квоту? Очень много всего, и если начинать об этом сейчас думать, то от этих мыслей становится совсем сложно.

Поэтому мне кажется, что нам нужно мыслить тем форматом, который у нас есть: от четырёхлетки до четырёхлетки. Сейчас у нас идет определённая работа, определённый процесс. Пока бой не закончен, ты не проиграл. Поэтому мы будем продолжать делать то, что делаем. А там посмотрим», — приводит слова Бойковой и Козловского ТАСС.

Напомним, фигуристы участвовали в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, заняв там четвёртое место.

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