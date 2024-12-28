Бойкова/Козловский: в нашей карьере много невезения по не зависящим от нас обстоятельствам

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявили, что в их карьере было много невезения по не зависящим от них обстоятельствам.

«В нашей с Сашей совместной карьере было очень много невезения по не зависящим от нас обстоятельствам. Что я имею в виду? Во второй взрослый сезон мы выигрываем первый этап Гран-при, затем второй, побеждаем на чемпионатах России и Европы. Мы отлично готовы к чемпионату мира и… ковид.

Начинается ковидный год — болеем ковидом, и это тоже тяжело. Ладно, мы потихоньку входим в сезон, приезжаем на чемпионат мира — не получилось. Не получилось и на Олимпиаде. Но не редкость, когда первые Олимпийские игры складываются для спортсмена не самым удачным образом, плюс мы были очень молодыми, полными энергии бороться на международной арене.

Казалось бы, всё, начинается наша четырёхлетка — наша с Сашей, потому что наши возможности доходят до некоего пика, наши позиции позволяют нам бороться за желаемые места. В нашем сознании начинался период в четыре года, когда у нас с Сашей была возможность по максимуму так или иначе выиграть свои титулы, получить свои медали. И… отстранение. Опять мимо. Сейчас история с одной лицензией, тоже довольно специфичный момент», — приводит слова Бойковой и Козловского ТАСС.

Напомним, Бойкова и Козловский выиграли чемпионат Европы (2020) и завоевали бронзу чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года пара заняла четвёртое место.