Козловский — о результатах ЧР: это всегда был турнир, где надо только попасть в тройку

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, высказались о результатах недавно прошедшего чемпионата России — 2025. Они стали вторыми, обойдя Наталью Хабибуллину и Илью Княжука всего на пару баллов. Чемпионами с большим преимуществом стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Да, на этом чемпионате России не сложилось. Но опять-таки, если уходить в обычную структуру соревнований, что такое был чемпионат России? Чемпионат России — это всегда был турнир, на котором в первую очередь нужно попасть в тройку для того, чтобы поехать на чемпионаты Европы и мира.

Он не был апогеем всего, на котором сходилось всё — ты либо первый, либо ты вылетаешь из обоймы, из системы, и всё. Это был просто турнир, на который люди приезжали, ставили себе цель — нам нужно попасть в тройку. Мы попадаем в тройку, и мы продолжаем сезон. А сейчас вам прямо на старте говорят — квота одна? Я не скажу, что от этого было какое-то особенное давление. Потому что мы не знали подробностей», — приводит слова Козловского ТАСС.