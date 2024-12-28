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Навка заявила, что с трудом нашла для Пескова билеты на шоу «Щелкунчик»

Навка заявила, что с трудом нашла для Пескова билеты на шоу «Щелкунчик»
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Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что её шоу «Щелкунчик» пользуется большой популярностью. Ей с трудом удалось достать билет для супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Я ожидала, что «Щелкунчик» получится грандиозным, но чтобы настолько, даже не могла представить. Получилось инопланетное шоу, ажиотаж страшный, хороших билетов нет от слова «совсем». Признаюсь честно, даже супругу ищем с трудом какие-то места, выдёргиваем, потому что он хочет ещё раз прийти посмотреть», — приводит слова Навки «РИА Новости».

Ледовое шоу «Щелкунчик» проходит в эти дни в московском дворце спорта «Мегаспорт», в роли Крысиной королевы выступает Камила Валиева.

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