В Санкт-Петербурге проходит премьера ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро»

26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» при полном аншлаге состоялась грандиозная премьера ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Татьяна Навка и «Т-Банк» представили спектакль на льду по мотивам великого балета П. И. Чайковского в Санкт-Петербурге. В авторской интерпретации Татьяны Навки сказка о заколдованной̆ девушке, влюблённом принце и злом волшебнике превратилась в красочное современное представление для всей̆ семьи. С помощью графики, декораций и потрясающих костюмов команда NAVKA SHOW создала абсолютно уникальный, волшебный̆ мир, который увлекает и детей, и взрослых.

В главных ролях новогоднего шоу Татьяны Навки в Петербурге выступают звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы – Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и другие именитые фигуристы.

Алина Загитова предстала перед зрителями и поклонниками в роли Одиллии — антагонистки и тёмной стороны главной героини – Одетты, которую исполняет Виктория Синицина. Если Алина с лёгкостью перевоплощается в коварную злодейку, полную грации и загадочности, то Виктория, в свою очередь, убедительна в образе нежной и хрупкой лебединой принцессы Одетты, чей образ наполнен светлой красотой, печалью и беззащитностью. Никита Кацалапов в роли принца Зигфрида – это воплощение мужественности. Он создаёт на льду образ благородного и отважного принца, готового бороться за свою любовь. Фигурист не только показывает превосходное техническое мастерство, но и передаёт эмоциональную глубину своего персонажа, отражая его сомнения, борьбу и искреннюю любовь. Его образ Зигфрида — это сочетание силы и чувствительности. Повилас Ванагас в роли злого волшебника искусно создаёт яркого героя — могущественного повелителя судеб.

Настоящее волшебство рождается на льду благодаря бессмертной музыке Петра Ильича Чайковского. Она завораживает своей красотой, перенося зрителя в мир волшебства. Музыкальные темы, такие как тема лебедя, пронизаны нежностью и печалью, а тема колдуна — зловещей мощью и коварством. Великая музыка Чайковского не только дополняет действие на льду, она трогает сердца слушателей многих поколений. Она стала иточником вдохновения для создателей шоу и фигуристов.

Татьяна Навка представила современную, светлую интерпретацию известной сказки, которая заканчивается победой Добра. Здесь сила Любви преодолевает все преграды, разрушает злые чары, приносит счастливый конец известной истории. Новая интерпретация придаёт классической сказке оптимизм и надежду, создаёт у зрителей радостное новогоднее настроение. Красочное шоу – это высочайшее мастерство фигурного катания, яркая хореография, потрясающие декорации и костюмы. Новое «Лебединое озеро» — захватывающий спектакль для всей семьи.

Не пропустите новогоднее ледовое шоу «Лебединое озеро», которое идёт в ДС «Юбилейный» в Санкт-Петербурге по 7 января включительно. Гостей СК «Юбилейный» ждёт незабываемое аудиовизуальное представление с эффектными номерами фигуристов и волшебной хореографией, полётами артистов под куполом арены, вокальными партиями в исполнении звёзд российской эстрады, масштабными декорациями и инсталляциями с использованием новейших 3D-технологий, театральными эффектами, художественной анимацией и сказочной атмосферой.

Подробности о шоу и информация о заказе билетов – на официальном сайте.