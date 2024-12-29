Навка: Валиевой очень идёт роль Крысиной Королевы

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, как Камила Валиева отнеслась к предложению исполнить отрицательную роль Крысиной Королевы в «Щелкунчике»

«Она так обрадовалась, её даже уговаривать не пришлось. Сказала, как здорово, как интересно. Она положительно отреагировала, ей очень идёт эта роль, и она набирает с каждым днём. Все зрители отмечают, как она поменялась и какая она классная актриса», — приводит слова Навки «РИА Новости».

Ледовое шоу «Щелкунчик» проходит в эти дни в московском дворце спорта «Мегаспорт», в роли Крысиной Королевы выступает Камила Валиева.