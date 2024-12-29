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Горбачёва поделилась эмоциями после бронзы чемпионата России

Горбачёва поделилась эмоциями после бронзы чемпионата России
Алина Горбачёва.
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Российская фигуристка Алина Горбачёва поделилась своими первыми эмоциями после завоевания первой в карьере медали чемпионата России. В Омске на первенстве страны спортсменка стала бронзовым призёром.

«В тот момент, когда я ждала оценки, даже не представляла, сколько получу баллов. Очень переживала, потому что прокат совсем не получился. Я плакала от досады, что не смогла собрать элементы на самом важном соревновании в сезоне. Когда увидела баллы, сначала не поверила своим глазам, слёзы отчаяния сменились на слёзы радости.

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Я мечтала о медали чемпионата страны с детства. Спасибо большое моим тренерам — Софье Анатольевне и Владе Николаевне, которые помогли мне этого достигнуть. Я им безумно благодарна и постараюсь их только радовать в будущем», — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате» в 12:00.

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