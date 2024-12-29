«Чего только стоит ледовое шоу «Хранители времени». Алина Загитова подвела итоги 2024 года

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова подвела итоги уходящего 2024 года.

«Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В этом году было очень много ярких, интересных, запоминающихся моментов. Чего только стоит ледовое шоу «Хранители времени», которое я реализовала с большой командой профессионалов. В целом я всегда стараюсь делать акцент на спорте и заниматься его популяризацией», — приводит слова Загитовой «РИА новости Спорт».

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после южнокорейской спортсменки Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).