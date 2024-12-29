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Горбачёва рассказала, что летом учила четверной лутц и тройной аксель

Горбачёва рассказала, что летом учила четверной лутц и тройной аксель
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Бронзовый призёр чемпионата России Алина Горбачёва высказалась о возможном усложнении контента своих программ. На чемпионате России фигуристка попыталась исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Первый квад Алина сделала в каскаде с тулупом, но затем упала с сольного четверного прыжка.

«Падение со второго сальхова на чемпионате России уже проанализировала и сама, и с тренерами. Есть над чем поработать. Контент на финал Гран-при? Подумаем об этом немного позже. Новые прыжки? Я учила летом четверной лутц и тройной аксель. Но пока мне нужно наработать стабильность с текущим контентом! Всегда хочется не стоять на месте, а развиваться. Конечно, мысли есть такие. Но есть более необходимые элементы сейчас», — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате».

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