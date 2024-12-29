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Горбачёва объяснила, как выбирала музыку для произвольной программы

Горбачёва объяснила, как выбирала музыку для произвольной программы
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Бронзовый призёр чемпионата России Алина Горбачёва рассказала, что не сразу захотела взять музыку для текущей произвольной программы. В сезоне-2024/2025 фигуристка катается под саундтрек из фильма про Джеймса Бонда: Writing's on the Wall от Writings on the Wall и The World Is Not Enough от Garbage.

«Тренеры предлагали мне музыку The world is not enough ещё прошлым летом, я её, честно скажу, не понимала… Наверное, я была слишком маленькая для неё. Музыка мне не нравилась, казалось, что она какая-то не такая.
В этом сезоне, точнее, в конце предыдущего, мне дали её ещё раз послушать. И я сказала: вау, мне нравится! Наверное, я просто повзрослела и доросла до этой музыки», — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате».

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