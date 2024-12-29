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Алина Горбачёва: у меня с детства не было кумиров

Алина Горбачёва: у меня с детства не было кумиров
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва поделилась, что у неё нет кумиров. Фигуристка отметила, что старается у разных спортсменов подмечать неординарные детали.

«Кумиров у меня, на самом деле, не было с детства. Мне просто нравилось фигурное катание — смотреть, наблюдать за борьбой, за тем, как катаются девочки, как они соперничают. У каждой фигуристки мне нравится что-то своё, я стараюсь подмечать какие-то детали неординарные. Мне нравится, как кто-то делает хореографию, у кого-то техника одного прыжка, у кого-то — уже другого прыжка. Также отмечаю эмоции, характер. Мы все многогранные, у кого-то что-то лучше всегда, безусловно. Я стараюсь обращать на это внимание, анализировать и брать для себя лучшее», — сказала Горбачёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Полное интервью с Алиной Горбачёвой читайте на «Чемпионате».

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