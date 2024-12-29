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«Армяне непобедимы». Жулин восхитился выступлением Петросян на ЧР-2025

«Армяне непобедимы». Жулин восхитился выступлением Петросян на ЧР-2025
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Советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду, Александр Жулин, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин и серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева высказались о выступлении Аделии Петросян на чемпионате России.

Жулин: Это прокат жизни был, как мне кажется, я лучше проката у неё не видел. Очень крутые программы, и всё срослось. Лучше проката я не видел.

Ягудин: Причём она оторвалась на 30 баллов от человека, который занял второе место с двумя четверными.

Жулин: Фантастика.

Медведева: Это слабые соперницы или суперсильная Петросян? Мне кажется, это суперсильная Петросян, на фоне которой все остальные соперницы кажутся слабыми.

Жулин: Армяне непобедимы.

Медведева: Иу! Армения вперёд, — сказали спортсмены на шоу «Каток».

Напомним, Аделия Петросян стала чемпионкой России второй раз подряд. В этом году по сумме двух программ она получила от судей 262,92 балла. Второй стала Дарья Садкова с результатом 234,69 балла.

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