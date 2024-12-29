Авербух: Аделия Петросян на мировой арене вынесет всех

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух и двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева высказались о перспективах Аделии Петросян на международной арене.

Авербух: У неё ещё есть огромный потенциал для раскрытия.

Медведева: Это она на чемпионате России на голову выше всех, а на европейской и мировой арене она будет на три головы выше остальных.

Авербух: Она вынесет там всех. Абсолютно. По баллам.

Медведева: Там будет не 30 баллов отрыва. Это я, конечно, преувеличиваю, но просто, чтобы вы понимали, какая обстановка, там вообще «пишите письма, — сказали спикеры на шоу «Каток».

Напомним, Аделия Петросян стала чемпионкой России второй раз подряд. В этом году по сумме двух программ она получила от судей 262,92 балла. Второй стала Дарья Садкова с результатом 234,69 балла.