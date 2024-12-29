Медведева низко оценила шансы Садковой попасть на отбор к ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева низко оценила шансы фигуристки Дарьи Садковой, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, попасть на отбор к Олимпиаде-2026.

«Может претендовать, но мне кажется, что она как раз-таки не тот претендент, которого будет рассматривать Федерация фигурного катания России.

Мне кажется, там будет определённый ряд фигуристок выше Даши Садковой, которых будут рассматривать. Но есть ещё следующий сезон и есть возможность себя показать. Думаю, на данный момент Даша Садкова — не вторая и не третья на рассмотрении», — сказала Медведева на шоу «Каток».

Напомним, на чемпионате России Дарья Садкова заняла второе место, получив от судей 234,69 балла.