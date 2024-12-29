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«С ума сошли, что ли?» Ягудин — о шансах Трусовой и Туктамышевой поехать на отбор к ОИ

«С ума сошли, что ли?» Ягудин — о шансах Трусовой и Туктамышевой поехать на отбор к ОИ
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о шансах Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой (Игнатовой) поехать на отбор к Олимпиаде — 2026.

Медведева: Ещё один сложный момент — как быть Лизе Туктамышевой или, например, Сашей Трусовой: мне кажется, если был бы реальный шанс поехать на Олимпийские игры, они бы на них поехали. Девочки, которые могут собирать ультра-си, Лиза Туктамышева, если она соберётся, то сможет сделать тройной аксель. Её уже спрашивали об этом в интервью, она отвечала: «Всё может быть».

Ягудин: Ну какая Трусова? Какая Туктамышева? Это сюрреализм, ребята. Вы о чём говорите? С ума сошли, что ли? — сказали спортсмены на шоу «Каток».

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