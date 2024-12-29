«Я просто от него в шоке». Жулин назвал одного из самых стабильных фигуристов России

Советский и российский фигурист олимпийский чемпион 2002 года в танцах на льду Александр Жулин и двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказались о фигуристе Владиславе Дикиджи.

Жулин: Влад Дикиджи — может, у меня предвзятое отношение, — один из самых стабильных вообще людей [в нашем фигурном катании]. Я просто от него в шоке, именно от того, как он катается чисто. У него вот эта техника четверного лутца и флипа, смотришь и просто не понимаешь, как вообще это можно сорвать.

Медведева: Мне кажется, у него хороший баланс техники и компонентов.

Жулин: Ему есть где добавлять в компонентах, — сказали спикеры на шоу «Каток».

Напомним, ранее на чемпионате России — 2025 Дикиджи одержал уверенную победу с результатом 297,10. Вторым стал Глеб Лутфуллин (283,02). Тройку сильнейших замкнул Евгений Семененко (281,65).