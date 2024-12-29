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Илья Авербух считает, что у Дикиджи «хореография регулировщика»

Илья Авербух считает, что у Дикиджи «хореография регулировщика»
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о хореографии чемпиона России — 2025 Владислава Дикиджи.

Авербух: Ему очень в компонентах сильно ещё нужно добавлять, даже в сравнении со всеми нашими. Вот эта… Серьёзно. Хореография регулировщика (жестами демонстрирует).

Медведева: Это Илья так пытается заманить Влада Дикиджи к себе на постановку на следующий сезон.

Авербух: Но когда летит этот его четверной лутц — это просто канонически. Надо сказать огромные слова уважения Олегу Татаурову, ученику Алексея Николаевича Мишина. Вот что значит «Профессор»: и Лёшка Урманов, и Олег, посмотрите, как они учат своих подопечных. Ну, понятно, что есть и несостоявшиеся балбесы, — сказали спортсмены на шоу «Каток».

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