Илья Авербух считает, что у Дикиджи «хореография регулировщика»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о хореографии чемпиона России — 2025 Владислава Дикиджи.

Авербух: Ему очень в компонентах сильно ещё нужно добавлять, даже в сравнении со всеми нашими. Вот эта… Серьёзно. Хореография регулировщика (жестами демонстрирует).

Медведева: Это Илья так пытается заманить Влада Дикиджи к себе на постановку на следующий сезон.

Авербух: Но когда летит этот его четверной лутц — это просто канонически. Надо сказать огромные слова уважения Олегу Татаурову, ученику Алексея Николаевича Мишина. Вот что значит «Профессор»: и Лёшка Урманов, и Олег, посмотрите, как они учат своих подопечных. Ну, понятно, что есть и несостоявшиеся балбесы, — сказали спортсмены на шоу «Каток».