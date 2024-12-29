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Ягудин: Дикиджи и Семененко для меня более стабильные, а Кондратюк — человек творческий

Ягудин: Дикиджи и Семененко для меня более стабильные, а Кондратюк — человек творческий
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Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о результатах Владислава Дикиджи, Евгения Семененко и Марка Кондратюка в этом сезоне.

«Марк феноменально начал этот сезон. Какая была короткая на контрольных прокатах, да и на ЧР! Этапы Гран-при все выносил. И тут раз — провал! Гуменник вроде тоже хороший, и более компонентный…
Думаю, это волнение… Они все были в прекраснейшей форме, даже на тех шестиминутных разминках всё было нормально. Дикиджи и Семененко для меня более стабильные, а Марк — это человек творческий», — сказал Ягудин на шоу «Каток».

Напомним, Владислав Дикиджи стал чемпионом России, получив от судей 297,10 балла. Евгений Семененко занял третье место (281,65). Марк Кондратюк лидировал после короткой программы, но после произвольной стал лишь пятым.

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