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Жулин назвал Галлямова основной «проблемой» для Козловского, не позволяющей побеждать

Жулин назвал Галлямова основной «проблемой» для Козловского, не позволяющей побеждать
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Известный тренер Александр Жулин высказался о соперничестве главных парников России — Александра Галлямова и Дмитрия Козловского. По словам Жулина, нынешние проблемы Козловского связаны с неправильными целями, которые он перед собой станет. До этого Дмитрий не раз говорил, что, прежде всего, стремится обыграть Галлямова, а не выиграть соревнования, в которых участвует.

«Во-первых, я бы посоветовал Сашке Галлямову всё-таки поменьше играть в футбол, всё-таки сейчас Олимпиада, и он может туда забраться и представлять там нашу страну.

И для меня, как Илья [Авербух] правильно сказал, всё-таки в парном катании не могу сказать, что произошёл какой-то качественный скачок. Может быть, даже топтание на месте, несмотря на то, что Мишина/Галлямов просто в космосе сейчас по сравнению с Бойковой и Козловским. К сожалению.

Мне кажется, вся проблема Козловского в том, что для него не существует чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Для него существует Галлямов. Только Галлямов. Он хочет его обыграть всегда, в любом состоянии, на первенстве Мытищ, на чемпионате мира, на чемпионате водокачки. Но существует только Галлямов.

На мой взгляд, он просто сжирает себя изнутри, тем самым — что он не может проиграть Галлямову», — сказал Жулин в видео на странице «Каток» в социальной сети «ВКонтакте».

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