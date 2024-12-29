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Ягудин: Дикиджи даже с чистым прокатом на Олимпиаде максимум будет шестым

Ягудин: Дикиджи даже с чистым прокатом на Олимпиаде максимум будет шестым
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о потенциальной поездке чемпиона России Владислава Дикиджи на будущие зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 в Милане. Ягудин считает, что Дикиджи при наилучших раскладах сможет занять только шестое место, так как получит не очень хорошую оценку за компоненты.

Жулин и Ягудин обсуждают, кто должен поехать на Олимпиаду от России у мужчин.
Жулин: Дикиджи.
Ягудин: Ты же понимаешь, что даже с чистым прокатом он на Олимпиаде максимум будет шестым.
Жулин: Хорошо, а ты кого видишь?
Ягудин: Семененко — более раскрученный, более стабильный в моём понимании, да, есть какие-то моменты. Он в произвольной на ЧР погорел только из-за каскада. Слишком далеко улетел.
Жулин: И ты думаешь он будет не на шестом месте на ОИ? Типа на третьем?
Ягудин: Приблизительно всё то же самое.
Жулин: Ну а что тогда?
Ягудин: Компонентов нет.
Жулин: Но я и не могу сказать, что Малинин — прямо Барышников. Но он прибавил. Меня тоже, конечно, убивают эти суперкомпонентные японцы. Что в них такого компонентного? Ну, мягко катаются… А как им ещё кататься? У них ноги 20 см. Конечно, они катаются мягко, — сказали спортсмены на шоу «Каток».

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