Авербух осудил реакцию Козловского после второго места на чемпионате России — 2025

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух осудил реакцию фигуриста Дмитрия Козловского, выступающего в спортивных парах с Александрой Бойковой, после получения результатов ЧР-2025. Тогда фигуристы с трудом смогли удержать второе место, несмотря на прокат с ошибками.

«Знаете, что мне не понравилось в Козловском? Вот откатались Хабибуллина/Княжук, и они откатались по элементам, по всему лучше. Они сделали набор, они сделали тройной лутц, да, она упала с тройного риттберга, но из-за него два выброса, в общем — полный набор. И вот ты сидишь — ребята сидят, ждут, да и любой человек понимает, что в общем-то они выиграли. Оценки высвечивают, судьи там как-то поиграли, и Бойкова/Козловский — вторые. Ну вот по мне, зная, что я сегодня навалял, ну, принял, да. Он делает: «Да!» (взмахивает рукой). Какое «Да!» вообще? Я понимаю, эмоциональная радость — я второй, я удержался. Но ты уже был на Европе, на мире, ты уже в таком статусе…» — сказал Авербух в видео на странице «Каток» в социальной сети «ВКонтакте».