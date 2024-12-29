Жулин: мне не зашла произвольная Бойковой/Козловского. Это стиль 80-х годов

Известный тренер Александр Жулин высказался о произвольной программе нынешнего сезона Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. По словам специалиста, это не новая программа, а стиль 80-х годов.

«Мне немножко, честно говоря, просто не зашла произвольная программа Бойковой и Козловского. Объясню почему. Мне не хватило… Вот для меня идеалом произвольной программы является Савченко/Массо на Олимпиаде. Эта программа выглядела, как танцорская программа по переплетениям. Я смотрел, я понять не мог, как элемент выходит из элемента, вот это всё танцорские дела — фантастика! И плюс ты это видишь, видишь, вдруг бам — выброс! А Бойкова/Козловский — такой стиль 80-х годов, много параллельного катания, на мой взгляд. Чисто, да, очень всё хорошо, но сама программа по строению — это, опять же, моё мнение, — достаточно рядовая. Не могу сказать, что это какое-то произведение искусства, не обсуждая даже Мишину/Галлямова, никого. Просто я сказал своё видение, куда бы надо развиваться», — сказал Жулин в видео на странице «Каток» в социальной сети «ВКонтакте».